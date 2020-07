Funes Mori, culpable del título frente al América

Rogelio Funes Mori tuvo que pasar por momentos complicados antes de convertirse en histórico de Rayados.

El Mellizo relató cómo inició su carrera en el futbol y los equipos por los que atravesó.

“Me tocó jugar en River, pasé momentos buenos y difíciles, aprendí mucho.

“También me tocó estar en Europa, en Benfica. En Turquía, es otra cultura, pasé muchas cosas”.

“Hoy estar acá en Monterrey, entrar a la historia del club me enorgullece, es algo que siempre busqué”.

“Es un logro muy importante para mí porque sabía que en cualquier momento iba a explotar”, dijo en entrevista para el Canal de YouTube de Miguel Layún.

Mencionó que a pesar de ser el segundo mejor goleador, el camino no fue fácil, pues se tuvo que ganar al público albiazul.

“Sin duda que Monterrey me ha recibido muy bien desde que llegué, me he podido ganar el respeto del publico, no me conformó, quiero seguir haciendo historia”.

El Mellizo habló de cosas personales y de cómo se conoció a su esposa, y que es dio pie para que su cuñada se casara con su hermano Ramiro.

Por último, Funes Mori relató de qué es culpable con los regios, finalidad de la entrevista de Layún.

“No hay que irnos tan lejos, la final. No me había tocado marcar y lo necesitaba, sabía que tenía que ir a buscar”.

“Fue culpa mía de poder hacer el gol de intentarlo e irnos con un resultado a favor al Estadio Azteca”.

“Sentí como que lo necesitaba, se pudo llegar el momento, nunca me desesperé, las cosas pasan por algo y la verdad contento por lo que nos pasó a todos por equipo”, finalizó.

Funes Mori es actualmente el segundo mejor goleador en la historia de Rayados con 106 goles.