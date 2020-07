Muere la madre de Konnan por Covid-19

Carlos Espada, mejor conocido como Konnan en el gremio de la lucha libre, se encuentra de luto, tras el fallecimiento de su madre, quien perdió la vida a causa de Covid-19, el cual sigue perjudicando a miles de personas alrededor del mundo.

Fue a través del Wrestling Observer Radio que Dave Meltzer reveló la lamentable noticia, la cual le confirmó el mismo Konnan. De acuerdo a la información mencionada, la madre del cubano murió hace dos semanas.

Hasta el momento, Konnan no se ha pronunciado al respecto, pero tras hacerse pública la noticia, ya le han llegado mensajes de apoyo de colegas y afición.

Cop a ppe mask based on my original mask at https://t.co/iTo4dDVeHl @TheRealDisco has one there too. He’s going to take credit for all of them. If you already got one post it and tag me and I’ll retweet it. pic.twitter.com/QNHVlw5s0l

— Konnan (@Konnan5150) July 4, 2020