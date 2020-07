Noah Lyles destroza récord de Usain Bolt pero es anulado

Este jueves 9 de julio iba a ser recordado como el de la caída del récord mundial de Usain Bolt en los 200 metros planos, pero no será.

El atleta estadounidense, Noah Lyles, sorprendió a todos al detener el cronómetro en 18.90 segundos durante los Inspiration Games, en los que compite ante rivales ubicados en otras partes del mundo.

Ésta era la primera vez que alguien corría esa distancia por debajo de los 19 segundos; Usain Bolt alcanzó los 19.19 en el Campeonato Mundial de Berlín 2009.

Except…he started at the wrong start line, according to the broadcast. pic.twitter.com/jqpAZl7qnK

Tras terminar la carrera, el joven de 22 años gozó, literalmente, de cinco minutos de fama, tiempo que transcurrió para que el asombro de los presentes se diluyera con el anuncio de que arrancó desde una línea equivocada.

Lyles corrió 185 metros, no 200. Al enterarse de que su hazaña fue un error, tuiteó: "No pueden estar jugando con mis emociones así".

You can’t be playing with my emotions like this….

got me in the wrong lane smh 🤦🏾‍♂️

— Noah Lyles (@LylesNoah) July 9, 2020