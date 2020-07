Difunden video de Manuel Neuer entonando canción fascista

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, está metido en un escándalo después de que se difundiera un video en el que se le ve entonando un canto de extrema derecha.

El alemán se encuentra en Croacia de vacaciones, después de que finalizara la temporada de la Bundesliga, y mientras estaba con amigos en Dubrovnik cantó el tema fascista.

El tema que interpretan es ‘Lijepa li si’ (Eres tan bella) del cantante croata Marko Perkovic, también conocido como Thompson , quien es un partidario del régimen croata pro nazi.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ

— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020