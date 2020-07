Estefanía Fuentes: “Es una responsabilidad muy grande jugar en Europa"

Estefanía Fuentes es una muestra que el futbol femenil mexicano va progresando. La defensa fue campeona con el América y ahora dará el salto al futbol europeo con el Sassuolo de Italia, donde no sólo representará a ella, sino también a México, lo que considera que es una gran responsabilidad. Pese a que tuvo ofertas para seguir jugando en la Liga MX Femenil, decidió probar suerte fuera del país.

¿Qué tan complicado fue convertirte en futbolista profesional?

—Fue una grata sorpresa porque yo hice muchos deportes cuando era chica, pero el futbol no era uno que me llamara la atención, y a los 13 años fue de lo voy a intentar, me apoyaron mi mamá y mi papá, y sí era muy mala, a lo mejor no tenía práctica, no estaba acostumbrada a ese deporte y pasó todo muy rápido. Dos años, trabajar muy duro y a los 15 fue mi primera convocatoria con la Selección nacional. Empecé a entrenar con el Tec de Monterrey, aquí en Puebla. Me dieron beca en el Tec por el futbol, empecé a competir en varios nacionales y ahí fue dónde me vieron los de la Selección. En realidad fue mucho trabajo duro pero también yo estaba abriendo varias puertas y al final jugar un Mundial, irme a Estados Unidos con beca de futbol. En EU pensaba quedarme a trabajar y ya no seguir jugando, pero me hablan equipos de la Liga. Veo el primer torneo y dije “que increíble que ya esté sucediendo” y cuando me hablan estos equipos como que esa cosquillita fue de y “si me regreso y sigo jugando futbol, estoy en una buena edad, me gusta mucho y no es para siempre” y sí me súper convencieron y me regresé a México a jugar.

¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado?

— En el Club América tuvimos todos los recursos, siempre nos apoyaron con los uniformes e instalaciones. En eso no tengo ninguna queja, pero si hay equipos que se la han visto difícil, eso es como en el futbol femenil. Personalmente, más con esa mentalidad que tiene el mexicano de “la mujer tiene que estar en la cocina”, “¿qué hace jugando futbol? es un deporte para hombres”. Los comentarios machistas, misóginos, que de repente si te llegan a dolor, un poco, pero también te motiva muchísimos porque somos una generación que está abriendo camino para que el futbol femenil siga creciendo.

¿Qué representó para ti ser campeona con el América?

— Todo el proceso para ser campeonas fue muy difícil. Tuvimos una temporada con un ambiente de mucha presión pero que al final se nos diera el resultado, te quitas un peso de encima, descansas de que llegaste a ese objetivo que tanto anhelas y trabajas todos los días para eso. Fue una experiencia increíble ver el Estadio Azteca con muchísima gente y también que fuera contra Tigres, ya nos habían sacado antes, y fue bonito.

¿Cómo viviste la suspensión del Clausura 2020 y la cuarentena?

— A finales de febrero, me regresé a Puebla con mi familia y la verdad verlos más tiempo ha sido muy padre. Obviamente como todo, hay días que son buenos, días que no lo son tanto. Tú sabes que tienes el compromiso de comer bien, de dormir bien, de entrenar, pero no deja de ser una pandemia, una crisis mundial. Gracias a Dios no tuve que estar pensando qué voy a comer, cómo voy a pagar la renta, no tuve esas preocupaciones; pero hay que sí. Intentar entrenar, hacer mi rutina normal, pero había días en los que sí era difícil. La verdad en general he disfrutado estar con mi familia.

¿La crisis económica provocada por el Covid-19 forzó tu salida del América?

— La verdad no creo que haya sido la razón, por el coronavirus, fue una decisión que tomó el club y obviamente en el momento te duele, más porque fue a la institución a la que llegué, llevaba tres años y quedé campeona. Le tengo mucho respeto y cariño. Pero después dices “Ok, ¿qué sigue? no puedo bajarme, no puedo irme a otro equipo que no me exija lo mismo que el América, ¿qué voy a hacer?” y a buscarle luego, luego.

¿Qué significa para ti dar el salto al futbol europeo?

— Es una responsabilidad muy grande, porque no sólo estoy representando a Estafanía Fuentes, estoy representando a México. También trae una oportunidad enorme de conocer y disfrutar un futbol diferente y de poner en alto a nuestro país. Entonces es una responsabilidad, un reto pero también algo muy emocionante.

¿Cuántos años te ves jugando futbol?

— Tengo 25 años, por lo menos unos cuatro años más y la verdad me gustaría trabajar para FIFA, ser una delegada de FIFA. Ya tengo dos idiomas, estoy por aprender el tercero y eso me ayudará para el siguiente camino.

¿Cómo ves el futuro del futbol femenil en México?

— Creo que va a crecer muchísimo pero eso va a depender de nosotras como jugadoras. Tenemos esa responsabilidad de subir nuestro nivel, de ser más competitivas. La pasión existe, el amor por el futbol existe, pero sí crecer de todas la maneras posibles para que no lo tomen como un pretexto. Mucha gente dice que el futbol femenil no es viable por la cuestión económica, pero hay muchas formas de invertir y pueden tener planes para cada equipo, con patrocinadores que les pueden traer ese dinero, ese apoyo y obviamente la Liga va a ir creciendo más. Le tengo mucha fe pero depende mucho de todas las jugadoras.

Imagen de Nerf House

Antes de su partida al futbol italiano, Estefanía Fuentes se convirtió en imagen de la campaña Nerf House, que encabeza el futbolista brasileño Marcelo, del Real Madrid. “Estoy agradecida de que me hayan contemplado para la campaña y también es un honor porque empezó con Marcelo y también está Chuy Corona y algunas amigas del futbol”.

