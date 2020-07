Raúl Jiménez consigue su gol 17 en la Premier League

Raúl Jiménez sigue siendo el mejor jugador del Wolverhampton. Este miércoles marcó en el partido ante el Burnley, en la jornada 36 de la Premier League, aunque al final el encuentro terminó igualado a un tanto.

Fue al minuto 76 cuando Adama Traoré tomó el balón desde su campo, eludió a tres jugadores y pasó a Matt Doherty, quien disparo desde fuera del área. La pelota fue tapada por un defensa, pero le cayó a Raúl, quien remató de volea para vencer al portero Nick Pope.

El delantero mexicano llegó a 17 anotaciones en la Premier League y a 26 en todas las competiciones. Jiménez fue sustituido al 83’ por Leander Dendocker.

Adama Traore gets through 3 men like a tank to help set up a brilliant finish from Raul Jiménez pic.twitter.com/WbOVeDeZa4

