VIDEO: Aparatoso accidente durante el Iowa Speedway

Durante el Iowa Speedway 250 se vivió un aparatoso accidente que puso en peligro la vida de los pilotos.

Durante la vuelta 162 de 250, Colton Herta, quien venía acelerando para el reinicio, no alcanzó a frenar y salió volando. al chocar con Rinus Veekay. El auto golpeó la malla protectora en plena línea de meta en una imagen sorprendente.

El conductor de Andretti llenó la parte trasera de Carpenter's Rinus VeeKay en la recta principal y despegó.

De acuerdo a la cuenta oficial del Indycar, ambos conductores salieron del centro médico sin lesiones.

Both drivers cleared from the medical center after the @ColtonHerta @rinusveekay incident.#INDYCAR // #IOWA250S pic.twitter.com/ODiBbwY4xi

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 18, 2020