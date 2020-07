'Infectados vs. negativos', el partido de futbol que genera polémica

La pandemia por el coronavirus no es un tema sencillo, pues ha golpeado al mundo entero, dejando millones de contagios y miles de muertes; sin embargo, algunas personas aún lo toman a broma, tal y como sucedió en España, donde organizaron un partido de futbol el cual llamaron 'infectados vs. negativos', hecho que no tardó en desatar la polémica.

El partido se tiene planeado para disputarse el próximo lunes 20 de julio en el barrio de Mendillorri, Pamplona. El flyer del choque ya circula en redes sociales, donde aseguran que el compromiso es benéfico para todas aquellas personas contagiadas, aunque el nombre del encuentro no fue del agrado de muchos, ya que consideran que es una burla.

De acuerdo a la información de la prensa española, la policía local ya investiga todo lo relacionado al evento pactado para celebrarse en los próximos días. Buscan dar con los responsables, pues España ha tenido casos de rebrote de Covid-19, luego de ser uno de los países más afectados por el coronavirus.

Las autoridades aseguran que el partido de futbol atenta contra la salud de los ciudadanos, por lo que ya tomaron cartas en el asunto.

