'Es mi despedida del Leganés': Javier Aguirre

Luego de no poder conseguir el objetivo de mantener al Leganés en primera división, el entrenador Javier Aguirre está consciente de que quizá no seguirá con los “Pepineros”.

“Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada, es tiempo de reflexión”, dijo “El Vasco” al final del encuentro.

¡Esto te interesa! Samsung Galaxy A31 será tu favorito por todas las características que ofrece

Aguirre asumió la responsabilidad por el descenso, ya que tras 36 juegos, sumó siete victorias, 10 empates y nueve derrotas, pese a que confiaba que su equipo pudiera sacar el resultado, uno que lucía imposible.

No podemos decir otra cosa. Nos gustaría sacaros una sonrisa pero ahora mismo no podemos. Gracias a todos por acompañarnos en este maravilloso camino en Primera. Que nadie dude que #VolveremosMásFuertes pic.twitter.com/P0B6mdrxng — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 19, 2020

"El entrenador es el máximo responsable. Intenté sumar puntos, recomponer después de ausencias importantes. Conseguimos meternos, hasta hace nada estábamos muertos, pero llegamos con más probabilidades hoy”, dijo.

💙💙💙 Habéis luchado hasta el final. ¡Sois un pepino de equipo, @CDLeganes! ¡Mucho ánimo! ¡Os esperamos de vuelta! https://t.co/Sma6crFBHn — LaLiga (@LaLiga) July 19, 2020

"Fue un tema de capacidades, no de actitudes. Gracias a la afición nos dejamos la piel. No pudo ser por pequeños detalles”, agregó Aguirre.

Miguel Layún incursiona en el mundo de los eSports El jugador de Rayados fundó 19eSportsMX junto a Rodolfo Landeros para competir contra los mejores

Finalmente, el estratega mexicano confesó que una de las cosas más difíciles fue ver a sus pupilos destrozados tras el silbatazo final.

‘Chicharito’ Hernández será baja un mes con el Galaxy por lesión El atacante mexicano sufrió un desgarre en la pierna

"Siento dolor por los chicos, están destrozados, pero hoy merecimos algo más. Son los 25 puntos de antes", concluyó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV