Jugadores de la NFL expresan sus preocupaciones por jugar en medio de la pandemia

Los jugadores de la NFL pidieron públicamente que la liga aborde varias inquietudes de salud y seguridad en la víspera del inicio de los campamentos de entrenamiento.

La liga informó el domingo a los equipos que los campamentos de entrenamiento abrirán según lo previsto, pese a las discusiones en curso con el sindicato de jugadores en torno a la realización de pruebas de coronavirus y otros protocolos sanitarios.

Está previsto que los novatos de Houston y Kansas City se reporten el lunes y los novatos de otros equipos deberán hacerlo el martes. Está programado que los jugadores de todos los equipos se reporten para el 28 de julio.

Muchos jugadores destacados expresaron sus opiniones en una serie de publicaciones en las redes sociales el domingo.

“¡Necesitamos futbol americano! ¡Necesitamos deportes! ¡Necesitamos esperanza!”, tuiteó Drew Brees, quarterback de los Saints de Nueva Orleans. “La renuencia de la NFL para seguir las recomendaciones de sus propios expertos de salud evitará eso. Si la NFL no cumple con su parte para mantener a los jugadores a salvo, no habrá futbol americano en 2020. Es así de simple. Háganlo NFL”.

Russell Wilson, quarterback de los Seahawks de Seattle, dijo que está preocupado por su esposa, Ciara, quien está embarazada.

“Mi esposa está embarazada. El campamento de entrenamiento de la NFL está a punto de comenzar… Y no hay un plan claro sobre la salud de los jugadores y la seguridad de sus familias. Queremos jugar fútbol, pero también queremos proteger a nuestros seres queridos #WeWantToPlay (QueremosJugar)", escribió.

