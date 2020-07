Marc Márquez sufre aparatosa caída en el Moto GP de España

El motociclista español Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en el Moto GP de España cuando la carrera estaba a punto de llegar a su fin.

El actual campeón del mundo tuvo problemas desde el principio pues en la quinta vuelta se fue de largo en una curva y perdió muchas posiciones, comenzó a correr desde el lugar 16.}

Pero cual hábil es, remontó posiciones de manera increíble y en las vueltas finales, peleando por el tercer puesto con Maverick Viñales, vino el accidente.

A tres vueltas del final de la carrera, en una de las curvas perdió el control de su motocicleta y salió volando por los aires y al parecer el golpe más fuerte se lo llevó en el brazo donde resultó con fractura de húmero.

Fabio Quartararo llegó en primer lugar y completaron el podio Viñales y Andrea Dovizioso.

the magnanimous ride of @marcmarquez93 ends sadly. we wish @marcmarquez93 a full and speedy recovery.😧 pic.twitter.com/LrVXsAZ82W

— KaysiSarisi (@KaysiSarisi) July 19, 2020