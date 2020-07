Inicia Isaac Alarcón aventura por la NFL

El mexicano Isaac Alarcón viajó este lunes hacia Dallas, Texas, en Estados Unidos para reportar a la pretemporada con Cowboys.

“Bien contento, bien emocionado. Mi objetivo es adaptarme y empezar a entrenar”, dijo a su llegada al Aeropuerto de Monterrey.

Alarcón deberá primero pasar las pruebas de Covid-19, para después iniciar el proceso de adaptación y acondicionamiento físico.

“Llego hoy (lunes), mañana (este martes) me hacen un examen de Covid-19, el miércoles me dan los resultados y en cuanto salga que estoy sano me pondré a entrenar”, mencionó.

Será el 28 de julio cuando el equipo de Dallas inicie con la pretemporada, por lo que deberá estar listo para ganarse la confianza de los coaches, meta que se trazó el mexicano en su próxima aventura.

“Mi primer reto es ganarme la confianza de los coaches, que se den cuenta que tengo el talento y habilidad de formar parte del equipo, que me den la confianza de pisar el campo”, comentó.

Acompañado de su familia, Isaac Alarcón llegó al Aeropuerto Mariano Escobedo, en donde tuvo que pasar una serie lineamientos para ingresar al inmueble.

Sus padres y hermanos lo despidieron a las puertas del aeropuerto, pues debido a la pandemia, sólo el jugador pudo accesar.

Luego de tomarle la temperatura el jugador se despidió a lo lejos de su familia, quien es uno de los pilares fuertes en su formación.

“Siempre estoy en familia y eso es bien importante para mí, te ayuda a mantenerte humilde, bien plantado, enfocado”, dijo.

Desde que se dio el anuncio de su llegada a los Vaqueros, el mexicano ha vivido la fama que se refleja en sus redes sociales.

“Hubo bastante cambio, pasé de tener un seguidor en Instagram a miles. Es una responsabilidad, hay que ser ejemplo para los demás”.

“Gracias por todo el apoyo, se siente muy cálido el apoyo de todo México y pues esperen todo mi esfuerzo”, dijo.

