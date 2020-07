Se cancela gala del Balón de Oro 2020

Debido a que el actual año futbolístico ha sido atípico debido a la pandemia del coronavirus, la revista France Football decidió cancelar la entrega del Balón de Oro por primera vez desde 1956.

“El Balón de Oro de France Football no será atribuido en 2020 pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad", informó la revista en sus redes sociales.

El semanario considera que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020 ni "a nivel estadístico ni de preparación", ya que los aspirantes a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Agregaron también que el poco tiempo que ha habido para jugar hace imposible que se lleve a cabo la ceremonia y en esa situación la entrega “no sería digna de su historia", pues el contexto de la pandemia de la COVID-19 ha impuesto "otras urgencias y prioridades".

