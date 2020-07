Erick Gutiérrez no se arrepiente fichar con el PSV

Erick Gutiérrez no ha tenido la regularidad que deseara en el PSV Eindhoven; sin embargo, el futbolista mexicano afirma que no se arrepiente de haber fichado con el club holandés.

Pese a que no es titular, Guti asegura que han aprendido mucho, en especial en lo mental. "Aquí es muy rápido, muy fuerte, estoy trabajando en eso. Hice bien en venir acá a pesar de no tener los minutos que quisiera. Me he hecho muy fuerte en lo mental. He mejorado en la intensidad. Tuve seis partidos como titular y me sentía muy bien, aunque cuando regresé de selección ya no jugué más. Las dos ligas tienen cosas muy buenas”, declaró en entrevista con Marca Claro.

El ex jugador de Pachuca reconoció que ha sido fácil estos casi dos años en Holanda pero que ha aprendido a ser paciente.

"Me he llevado mucho. Ha sido difícil. A veces te cambian todo, porque llegas con mucha ilusión. No depende de uno el no jugar. Yo entrenaba al cien por ciento, cuando jugaba lo hacía bien, pero siempre hay que respetar las decisiones de los entrenadores. Aprendí mucho a ser paciente a no desesperarme. A trabajar por uno mismo porque las oportunidades llegan rápidamente y hay que aprovecharlas. Acá estoy luchando por un puesto", reveló.

De igual forma aceptó que en el PSV extrañan a Hirving Chucky Lozano, quien dejó el equipo en 2019 para fichar con el Napoli. "El PSV lo extraña muchísimo. Es un jugador muy importante donde quiera que esté. Yo creo que Chucky también los extraña. Vivió cosas muy bonitas acá. Él estaba muy contento en Eindhoven, pero hay que tomar las oportunidades que te llegan y él dio un paso enorme”, dijo.

Erick Gutiérrez ya se incorporó a los trabajos del PSV después de que diera negativo en la prueba de Covid-19. Hay que recordar que la temporada 2019-2020 de la Eredivisie se canceló por la pandemia y no hubo campeón.

