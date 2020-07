Niño que salvó a su hermana de ataque de perro recibe el cinturón de campeón del CMB

Bridger Walker, el niño de 6 años que fue atacado por un perro al defender a su hermanita, recibió el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que lo nombró campeón honorario por su valentía y representar los mejores valores de la humanidad.

El CMB compartió en Twitter la foto del pequeño Brdiger, quien posa con el cinturón. “El nuevo campeón del mundo del CMB, Bridger ‘el hombre más valiente del mundo’ Walker.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 21, 2020