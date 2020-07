¿Qué novedades presenta el torneo Guard1anes 2020?

Luego de dar por concluido el Clausura 2020 por la pandemia del coronavirus donde no hubo campeón, la Liga mx decidió enfocar sus baterías en el nuevo Apertura 2020 con una serie de medidas y novedades para que el mismo llegue a buen puerto:

PROTOCOLO SANITARIO

La Liga MX presentó a los clubes que la integran un documento con una serie de medidas sanitarias a seguirse, entre las que destacan partidos sin público; pruebas Covid-19; restricciones de saludos entre jugadores en los partidos; uso de cubrebocas y guantes de latex; y no habrá fotos grupales.

FECHAS

El inicio del certamen está programado para este 23 de julio y terminaría el 13 de diciembre. Pero también hay que tomar en cuenta que hay Mundial de Clubes, por lo que si algún equipo finalista clasificó al mismo, la final se jugaría 23 y 27 de diciembre. Habrá dos fechas dobles en la 4 y 8.

LIGA FEMENIL

La Liga MX Femenil dará inicio el 14 de agosto y la Final se disputará entre el 6 y 13 de diciembre. El torneo contará con una fecha doble, en la 15. Al igual que el en la categoría varonil, el Clausura 2020 femenil quedó cancelado por lo que las actuales campeonas son las Rayadas que vencieron en la final a Tigres en el Apertura 2019.

COPA MX CLAUSURA 2020

La Copa Mx del torneo pasado tendrá su conclusión cuando la final entre Rayados y Xolos se juegue el 16 de septiembre (ida), y la vuelta el 23 del mismo mes.

REPECHAJE

La repesca vuelve para este Guard1anes 2020 donde los 12 equipos mejor ubicados en la tabla general tendrán oportunidad de conquistar el título. Los primeros cuatro lugares de la tabla pasan directo a la liguilla y el repechaje será de la siguiente forma: 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10 y 8 vs 9.

Estos juegos serán a un solo partido en el estadio del club mejor ubicado en la tabla. En caso de empate se pasará directo a la serie de penales.

Los cuatro clubes ganadores de estos encuentros se reubicarán en los lugares 5 al 8, según su posición en la tabla, para jugar la etapa de cuartos de final.

NUEVO EQUIPO

La Liga MX aprobó la venta de la franquicia de Monarcas Morelia y la misma fue trasladada a Sinaloa, donde se formó al nuevo equipo que integrará el organismo: El Mazatlán FC.

Los Gallos Blancos del Querétaro cambiaron de dueño y ya no serán propiedad del Grupo Caliente. Ahora serán manejados por un grupo de empresarios que también son dueños del Atlante.

SIN DESCENSO

Luego de eliminar el descenso, la Liga implementó un formato de multas para los tres últimos lugares de la porcentual. El último lugar deberá pagar 120 millones de pesos, el penúltimo 70 y el antepenúltimo 50 mdp. Si un equipo de manera recurrente termina en el último lugar pagará 20 millones adicionales. Los pagos serán utilizados para apoyar a los equipos de la Liga de Expansión.

