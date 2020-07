Equipo de Washington, nuevo nombre de los extintos Redskins

En lo que definen el nuevo nombre de la franquicia, los extintos Resdskins ahora se llamarán siplemente “Washington Football Team” o “Equipo de Washington”.

Así lo dio a conocer la escuadra a través de sus redes sociales y un comunicado pero aclararon que este no será el nombre final, sino uno que será utilizado de manera provisional hasta que se decida el nuevo mote.

Los dueños del equipo tuvieron que ceder a presiones de sus patrocinadores para retirar el nombre de “Redskins” o “Pieles Rojas” ante las constates protestas contra el racismo en Estados Unidos.

It's the uniforms for us 👏 pic.twitter.com/7BGOmSqjMY

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) July 23, 2020