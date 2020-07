'Estamos cerca, Pumas', dice Jorge Campos

Ahora que se concretó la salida del español Míchel de la dirección técnica de Pumas, de inmediato se han comenzado a barajar nombres de su posible sustituto y uno que ya levantó la mano es ni más, ni menos que ¡Jorge Campos!

“Quien sabe, puedo ser el próximo entrenador. Puede ser que si, puede ser que no, no sabemos. Lo pensaría, no estaría mal, nos merecemos una oportunidad. Qué tristeza que se nos vaya Míchel que venía haciendo las cosas bien. Me estoy preparando, voy a calentar, creo que tengo el perfil para dirigir a Pumas, estamos cerca, Pumas”, declaró en un video compartido en las redes sociales de la televisora Tv Azteca.

La experiencia del “Brody” como entrenador solo se limita a ser auxiliar técnico con Ricardo La Volpe. Veremos qué pasa.

¿Estamos ante el nuevo entrenador de los @PumasMX? 🙀 El 'Inmortal' Jorge Campos aseguró que tiene el perfil. 😎🔥#CompartimosLaEmoción 👉 https://t.co/tnTBOYumB3 pic.twitter.com/ZugQiQpz9O — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 23, 2020

