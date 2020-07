Se abren los estadios y se buscan los sueños

Lo primero que quisiera decir es darle las gracias a este estupendo periódico Publimetro por darme la oportunidad de expresar mi punto de vista sobre este maravilloso juego llamado futbol. Sí, empieza la liga, se acabaron las pruebas con los torneos de copa y deseo enviar una felicitación al equipo Cruz Azul que fue un protagonista serio, y para su campeonato veo que fue un verdadero equipo y que le dio todo el protagonismo. Chivas no fue lo suficientemente serio por no poner a sus titulares y ahí pagó el precio.

Viene un nuevo torneo de Liga y sí, todos buscan hacer realidad su sueño, pero yo les digo ya en este momento que no piensen en soñar sino en hacer realidad todo el esfuerzo del trabajo, ya sea en cancha en aula o en gimnasio. Por supuesto que el entrenamiento invisible, que es el descanso, la alimentación y la conducta dentro y fuera de la cancha, todo esto se tiene que ver reflejado en el juego; por eso no hay que olvidar que el equipo contrario también se preparó para esto y ahora es el momento en el que los directores técnicos –junto con su cuerpo de auxiliares– verán quién estudió mejor y planificó la estrategia para ganar el partido. No hay que olvidar que el nuevo torneo trae diferente libreto de competencia y se le debe de dar el máximo de importancia al primer juego como al último. Los puntos que dejas ir, al final te van a hacer falta. Se acabaron los ensayos, cada persona del equipo tiene una función y trata de darle su mejor esfuerzo.

El presidente contrató al que él cree que es el mejor director deportivo y el director deportivo contrató al que considera que es el mejor director técnico. Entonces, el director técnico tiene que darle al equipo las herramientas para el mejor desempeño y sacar lo mejor de ellos.

a) Planificar los entrenamientos. El descanso en sus diferentes formas ya sea también en su macrociclo y en su microciclo.

b) Planificar el juego en ofensiva como en defensiva de acuerdo al espionaje.

c) Durante el partido, hacer los ajustes necesarios tanto para la ofensiva como para la defensiva.

d) Estudiar el video propio y el del juego siguiente.

e) Buscar el buen manejo del grupo para que convenga al equipo y que sea lo mejor para el mismo.

El entrenador debe estar las 24 horas en este negocio. El auxiliar técnico debe ser un compañero de trabajo y no un testman sino que dé su mejor opinión siempre. El médico… importante un médico de campo que tenga el conocimiento para cualquier situación que se presente durante el juego o en los entrenamientos. Un fisiatra o un kinesiólogo, importantísimo para la prevención de todas las lesiones. Un masajista y el utilero que debe de tener todo lo que necesiten los jugadores y su entrenador para el juego o para los viajes. Y el último, el visor de los juegos siguientes. Ojo, es muy importante tener a este auxiliar.

Ahora bien, empieza la Liga y todos deben de tener una misión, meta, objetivo, o como le quieran llamar, pero eso sí, debe de haber unión, si no hay esto todo se iría a la borda y sería problemático. Ya todos estamos ansiosos de que haya futbol. Llegó la hora y a disfrutar cada quien con su equipo, con sus jugadores bases y con los nuevos refuerzos. Mucha suerte a todos y que gane el que lo merezca.

Vamos a ver las fortalezas y debilidades de los equipos al hacer su planificación de la temporada.

a) Pretemporada. A algunos les gusta llevarla a cabo en la playa y a otros en la montaña. Otros con las dos opciones. En lo particular me inclinaría más por las dos. Playa como un preámbulo de la montaña y pensando porque vamos a jugar más en una gran altura. Por eso dividimos más el trabajo, pero la división tiene tres tres horarios en la pretemporada: muy temprano, a las 7 de la mañana, el ejercicio aeróbico para la resistencia con diferentes rutinas, después desayuno y descanso. A las 12:00 horas, trabajo con balón y trabajo anaeróbico en diferentes formas, pero siempre anteponiendo el balón. Después, comida y descanso. A las 17:00 horas, el gimnasio, es decir, trabajo con pesas y estiramientos. Si el entrenador quisiera charlas técnicas o algún video de motivación, pues se les pondría, y después cena. Todo esto se tiene que hacer con muchas variantes en las rutinas para no caer en ser rutinario, pero siempre con los objetivos planeados.

b) División del macrociclo, sin embargo, en ésta ocasión por el Covid-19 se ha trabajado completamente diferente. Los preparadores físicos mandaron rutinas en casa y ahora viene a trabajar en campo, a marchas forzadas. Esto puede tener debilidades por el corto tiempo de la preparación y traer algunas lesiones musculares, pero bueno, entonces los directores técnicos con su equipo de auxiliares tienen que medir las cargas de trabajo y dosificarlas tanto en el entrenamiento como en los juegos de pretemporada, pero para eso tiene que ver cómo será la competencia y se va a ver quién en este momento tuvo mejores fortalezas y menos debilidades. Empieza el torneo.

Hasta pronto.