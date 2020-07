VIDEO: Jinete sufre doble fractura tras espeluznante accidente durante una carrera

Durante la primera carrera en el hipódromo de Rosehill en Sydney, Australia se vivieron momentos de angustia después de que un Jockey resultara con una fractura en la pierna y la clavícula tras de un horrible accidente.

Andrew Adkins sufrió las horribles lesiones después de que el caballo del campeón Hugh Bowman estropeara el camino del jinete, lo que causó el accidente.

Adkins y su equino Hot' n 'Hazy fueron tratados en la pista pero desafortunadamente no pudieron terminar la carrera.

Get worst the more I look at it, will it make headlines tomorrow?

The poor owners and connections

Not to mention @AndrewAdkins103 pic.twitter.com/ZZMbb81RCD

— Hope and Fear 🍎🍏 (@terryrea56) July 25, 2020