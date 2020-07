Gerardo Arteaga deja al Santos por el futbol europeo

Gerardo Arteaga se une a la legión de mexicanos en el extranjero. El defensa dio a conocer que jugará con el Genk de Bélgica, por lo que se convertirá en el cuarto futbolista azteca que milita en la Jupiler Pro League, después de Carlos Hermosillo, Omar Govea y Guillermo Ochoa.

“Sentimientos encontrados, que me va a tocar salir de este club, el club que me dio todo (Santos). Siete años estuve aquí en este club, y cuatro años en la casa club, que fue donde me formé, la verdad que sí se va a extrañar todo esto. Es como un sueño irme a jugar a Europa. Es un gran club también el Genk y qué más te puedo decir”, declaró en entrevista para Fox Sports.

Arteaga agradeció a los directivos de Santos por ayudarlo a dar el salto al futbol europeo. “Dante Elizalde me felicitó, estaba muy orgulloso, muy contento. Igual Pepe Riestra me marcó y que estaban contentos. Le quiero dar las gracias a Alejandro (Irarragorri) por todo lo que me ayudó aquí y, más que nada, porque todos me están ayudando cumplir mi sueño, que es jugar en Europa”, comentó.

Gerardo se formó en las fuerzas básica del Santos, desde la categoría Sub-13, y debutó con el primer equipo en el Apertura 2016. Con los guerreros conquistó el título de Liga del Clausura 2018. El sábado participó en el duelo de la jornada 1 del Guard1anes 2020, ante el Cruz Azul, por lo que ese fue su último partido con los guerreros.

"Logré el campeonato con Santos, fui parte de ese grupo en el que quedamos campeones, di lo mejor de mí y no me guardé nada para este club. Ayer fue mi último partido con este club y pues es algo triste, quisiera volver a jugar otro más que me dijeran que será el último, que me hubieran avisado aunque sea, pero pues no fue así”, agregó.

ESPN señala que el acuerdo del Genk y el Santos es por 3.5 millones de euros y que Gerardo firmará un contrato por cinco años. La Liga belga arranca el próximo 8 de agosto.

