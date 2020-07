Gustavo Ayón deja de ser jugador del Zenit de Rusia

Luego de completar una temporada, el equipo Zenit de St. Petersburgo anunció la salida del basquetbolista mexicano Gustavo Ayón.

En un año en Rusia, el “Titán” tuvo promedios de 12.5 puntos y 5.3 rebotes por partido.

Gustavo Ayón ha jugado para equipos como el Real Madrid, Fuenlabrada, Tenerife, Orlando Magic, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks.

🙏 @AyonGustavo leaves BC Zenit. The term of the agreement has come to an end. Thank You, El Titan! We wish You Good luck! 💌 pic.twitter.com/3UFDEiaAFg

— Basketball club Zenit (from 🏠) (@zenitbasket) July 26, 2020