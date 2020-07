Las estrictas reglas para la pelea de regreso de Mike Tyson

Después de 15 años de estar retirado de los cuadriláteros, el boxeador Mike Tyson volverá para enfrentar a Roy Jones Jr. en un evento especial que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre.

Este combate se realizará con algunas reglas en especial, como tener ocho rounds. Además, la emisión contará con una serie documental de 10 episodios en la que se verá la preparación del combate.

Tyson y su rival no utilizarán protectores en la cabeza y utilizarán guantes de 12 onzas, además no habrá jueces para calificar las acciones, así que no habrá ningún ganador a menos que uno de los dos pugilistas termine noqueado o se considere que no es apto para seguir en la pelea, manifestó Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California.

La pelea se celebrará en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California y será arbitrada por Ray Corona, quien será el encargado de vigilar la intensidad de ambos boxeadores.

La ‘Frontline Battle’ como se llamará la cartelera, tendrá una duración de tres horas y además del combate entre Tyson y Jones, incluirá otros combates y actuaciones musicales.

