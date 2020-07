Concacaf cambia el Hexagonal por un Octagonal para Catar 2022

La Concacaf dio a conocer el nuevo formato con el que las selecciones de futbol buscarán un boleto para la Copa del Mundo de Catar 2022. Debido a la pandemia del coronavirus, el Hexagonal Final queda cancelado y en su lugar se disputará un Octagonal.

México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica avanzan directamente al octagonal por ser los cinco mejores equipo, de acuerdo al ranking de la FIFA.

Los otros tres boletos se los disputarán las 30 selecciones restantes de la zona. Estas participarán en un torneo de seis grupos, con cinco equipos cada uno.

El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D, E y F, respectivamente.

Cada equipo jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de cuatro partidos; dos de local y dos de visitante. Estos partidos se disputarán en las Fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020.

Los ganadores de cada sector se enfrentarán en un formato de eliminación directa, ida y vuelta (A vs F, B vs E y C vs D). Los que se impongan en el marcador global se unirán a los otros cinco equipos del Octagonal.

Esta ronda final se comenzará a disputar en la doble Fecha FIFA de junio 2021 y y continuará en septiembre, octubre, noviembre 2021, y enero y marzo 2022.

Los ocho equipos se enfrentarán entre todos, por lo que al final disputarán 14 encuentros. Los tres mejores clasificados calificarán directamente al Mundial de Catar 2022 y el cuarto irá al repechaje programado para junio del 2022.

El sorteo para todas las rondas de la Clasificatoria de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 se llevará a cabo a mediados o finales de agosto de 2020.

“Todos los equipos ahora tienen la oportunidad de competir para llegar directamente a Catar 2022 y soñar con jugar en una Copa Mundial, asimismo, hemos respetado las posiciones de aquellas naciones que ya se habían clasificado matemáticamente para la Ronda Final bajo el formato anterior", dijo el presidente de Concacaf, Víctor Montagliani.

