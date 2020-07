Los fundamentos

El Balón Blanco y Negro

Es algo muy importante de platicarlo y entrenarlos siempre, en la mayoría de juegos salen a relucir ya sea en ofensiva como en defensiva, por ejemplo, el campo de juego se divide en 3 zonas:

1.- La primera zona es la de Seguridad

A).- Si tenemos el balón, no hacemos cosas raras, como túneles, o llevar el balón con mucha conducción para muestra, el juego del Necaxa quiso salir jugando en su área y el jugador de Tigres, se le barrió y le salió pase a su compañero y llegó el gol, cambios laterales, nunca en esta zona.

B).- Darle al portero, tú como defensa o medio, sin ver dónde está parado tu portero, eso es imperdonable, sino pregúntenle a Pumas.

C).- Nunca dejar botar el balón en un despeje del contrario.

D).- No faltas innecesarias.

E).- Dar y cubrir siempre al portero o con cualquier tiro que le hayan hecho.

F).- En un penal en tu contra, estar atentos, cuando el cobrador va a tirarlo correr siempre hacia tu portero, pensando en que lo puede rechazar y tratar de ganar el rebote, sino observen como en el juego Cruz Azul contra Santos, el Cabecita Rodríguez tiró y el portero santista tocó el balón y el rebote salió a un poste y los del Santos tardaron en salir, y Rodríguez les ganó el rebote y anotó.

2.- Para la zona de en medio. Es la zona del traslado o creación.

A).- Tratar de tocar y moverse con y sin balón.

B).- Llegar al arco contrario lo más rápido posible y tener terminación de la jugada ya sea con un servicio hacia adelante o con paredes.

3.- En la zona de definición.

Es fundamental que haya terminación de la jugada, tiro a gol, paredes cortas y largas; centros. Rematadores por delante, romper líneas, cambios de frente, es súper importante. Todas estas situaciones de juego tienen que ver con los directores técnicos, planean el juego de acuerdo al espionaje, vimos el juego de Tigres vs Necaxa en el cual Tigres dominó un sistema de juego con muy buen manejo del balón haciendo circular y luego hacen el cambio de frente o de juego y les funciona, les pasó por encima al Necaxa.

Cruz Azul vs Santos

Empezó muy parejo el juego; sin embargo, con una tontería de un faul que si era, pero no para expulsión, ya que el que lo cometió estaba viendo a otro lado, pero el árbitro terminó expulsando al del Santos. Ahí cambio el juego y los dominó, Santos que seguía jugando con una línea de cuatro atrás, tres en media cancha y dos delanteros, por eso Cruz Azul ganó la mitad de la cancha. Cuando Santos sacó a un delantero, Aguirre, y metió a un jugador mas en la mitad, se compuso un poco, pero cuando estaban atacando no hicieron una buena marca en ataque y los dos jóvenes de Cruz Azul salieron en contragolpe y los vacunaron.

Guadalajara vs León

Un juego en el cual el León fue muy superior dentro del terreno pero Mena no terminó bien las jugadas y no anotó. A Guadalajara se le enfermaron algunos jugadores y tuvieron que jugar sus suplentes.

A muchos directores técnicos les gusta decir o declarar que tuvieron muy buena posesión del balón y con eso creen que es muy bueno. Claro que sí es muy bueno, si se terminará en Gol pero si no sirve tener el balón, si se juega lateral, o para atrás en lo particular es mejor tener la posesión del balón pero para adelante. Cuando uno ve las estadísticas lo que cuenta es el gol, pasa a segundo plano el porcentaje de posesión de balón.

En nuestro futbol es una tristeza ver cómo se les da la oportunidad a los extranjeros en vez de los mexicanos, Señores directivos, así como preparan a los jugadores en fuerzas básicas, preparen a los entrenadores y no tengan que recurrir a extranjeros, porque casi siempre les dan un equipo a los mexicanos y se los dan con muchos desventajas, y el extranjero ve que hay problemas económicos en el equipo, o no tienen un buen material humano, dan un paso al costado, y se van, ellos no se compromete con el equipo, ojalá que piensen en esto.

También es importante que los mexicanos se actualicen y por favor cuando declaren y sean consciente de lo que dicen porque el hablar que el equipo se va a morir en la cancha, que van a hacer un esfuerzo, y que su filosofía es ir hacia adelante, eso es lo mínimo que deben hacer, para eso les pagan, mejor piensen en jugar y entrenar mejor y ser un equipo competitivo, no con declaraciones sino con hechos.

Si quieres ganar, haz las cosas ordinarias mejor que cualquier otro que las hace, día tras día.

Hasta pronto.