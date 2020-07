Uriel Antuna explica lo sucedido sobre el video de sus síntomas de coronavirus

Uriel Antuna, jugador de Chivas, salió a poner fin a las especulaciones después de que la mañana de este lunes se difundiera un video en el que se le ve presentando síntomas tras contagiarse de coronavirus, pese a que el Rebaño había reportado que había dado positivo pero que era asintomático.

Luka Romero afirma que quiere jugar para Argentina y no México

Concacaf cambia el Hexagonal por un Octagonal para Catar 2022

“Me sentí raro el día domingo (19 de julio); yo no pensé que fuera a dar positivo por cómo se había dado todo, pero al terminar el partido empecé a sentir escalofríos y el lunes (20 de julio) me sentí muy decaído y cansado por lo que me mandaron a mi casa y no entrené. Ese mismo lunes me hicieron la prueba, yo estaba un poco decaído y duré todo el día con síntomas, pero el martes (21 de julio) a las 6 de la mañana ya me sentía bastante bien y sin fiebre. Fue prácticamente un día y medio que me sentía muy mal”, declaró Uriel en una videoconferencia.

Antuna explicó que la grabación que se dio a conocer hoy fue de un lunes; mientras que el video en el que reveló que él era uno de los contagiados del Rebaño fue de cuatro días después, por lo que por ese motivo ya no tenía síntomas.

“Yo estuve decaído que es lo que se demuestra en los videos y el martes a las 6am se me bajó la fiebre. Estuve ya más tranquilo, aliviado y martes, miércoles, jueves ya estaba bien. Entonces fue un día y medio que estuve mal y el video donde digo que soy asintomático sale el jueves (23 de julio), entonces esos videos (los de su esposa) son de casi cuatro días antes.

Uriel reconoció que se sorprendió porque en la prueba de la semana previa al inicio de la Liga MX había dado negativo. “Me sorprendí, pensé que iba a ser una infección en la garganta”.

Por último, el delantero mencionó que las críticas están de más contra los futbolistas que se contagian de coronavirus. "Esos pensamientos están de más, nosotros somos los principales factores. ¿Si no somos nosotros quién se va a infectar?. Está de más decir que no nos cuidamos, tomamos todas las medidas posibles para cuidarnos y al final tomamos ese riesgo. Era un riesgo que teníamos que tomar porque el futbol tenía que regresar y al final estas enfermedades se convertirán en el día a día, porque ahí está la enfermedad y no lo podemos ocultar”, agregó.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

El sufrimiento de Uriel Antuna con los síntomas de la Covid-19 La esposa del jugador de Chivas lo grabó tendido en cama y con temperatura

TAMBIÉN PUEDES VER