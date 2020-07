Patrick Mahomes adquiere parte de los Royals de la MLB

Luego del contrato millonario que firmó con los Kansas City Chiefs por diez años, Patrick Mahomes ha buscado invertir su dinero sabiamente, por lo que adquirió parte de los Royals de Kansas City, así lo informó el equipo perteneciente a la MLB mediante un comunicado emitido en sus redes sociales.

"Los Reales de Kansas City le dieron hoy la bienvenida al nuevo miembro del grupo propietario del equipo, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs y el Jugador Más Valioso del Super Bowl, Patrick Mahomes", se lee en el texto publicado.

El joven quertarback de la NFL siempre ha sido amante del beisbol, deporte que llegó a practicar, pues soñaba con llegar a las Grandes Ligas, sin imaginar el brillante futuro que tendría en el futbol americano. Hoy, su vida seguirá ligada al Rey de los Deportes, pero ahora desde la parte directiva, pues oficialmente ya es parte de los dueños del equipo.

"Estamos muy orgullosos y entusiasmados de tener a Patrick como nuestro socio en el grupo propietario de la franquicia. Lo hemos visto competir y es un líder extraordinario dentro y fuera del campo. Ahora tiene un gran compromiso con nuestro equipo, tiene mucha pasión por el beisbol, ya que lo remonta a su infancia", señaló John Sherman, presidente u director general de los Royals.

Por su parte, Patrick Mahomes reiteró su compromiso con el equipo. "Me siento honrado de ser copropietario de Kansas City Royals. Me encanta la ciudad y la gente de este gran pueblo. Esta oportunidad me permite profundizar mis raíces en esta comunidad, algo que me emociona hacer".

