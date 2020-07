El día en que Christian Martinoli retó a golpes a un taekwondoín

Christian Martinoli es uno de los comentaristas deportivos más reconocidos en México. Su amplia y exitosa trayectoria le han dado decenas de anécdotas por contar, una de ellas y de las más chistosas fue cuando retó a golpes a un deportista mexicano, sin conocer que se dedicaba al taekwondo de manera profesional.

Aquel suceso ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Martinoli, junto al equipo de Azteca Deportes, se hospedó en el mismo hotel de algunos atletas mexicanos, uno de ellos organizó una fiesta tras quedar eliminado, situación que enfureció al comentarista deportivo, pues ocurrió justo en la habitación de a lado.

"Ya estaba hasta la madre de las fiestas y los gritos. Un día me levanté y me bañé, pegué en la pared para que se callaran, pero no pasó nada. Entonces fui al cuarto y salió un varón ligeramente tomado, enfiestado, delgado, y lo empecé a insultar. 'Metete carajo, te voy a dar en tu madre', él se asusto y se metió al cuarto", recordó durante el programa Contrataque Deportivo.

"Al otro día me enteré que este muchacho era un taekwondoín mexicano que fue eliminado, ya no pertenecía a la villa olímpica, después del fracaso olímpico, porque era considerado una de las figuras. Que bueno que no se animó, porque si no me rompe la madre", añadió Martinoli.

Christian no dio el nombre del ex atleta, pero Antonio Rosique lo dejó entrever, pues se trató de Idulio Islas.

