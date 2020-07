Golfista Gaby López confirma positivo por coronavirus

La mexicana Gaby López se convirtió en la primera golfista de la Gira de la LPGA que confirma haber dado positivo en las pruebas de coronavirus.

El reporte surgió en momentos en que la LPGA se prepara para realizar un torneo en el estado de Ohio, con lo que retomaría la actividad interreumpida hace más de cinco meses por la pandemia.

López, quien ganó el primer torneo del año en la LPGA, disputado en enero, se retiró del certamen Drive On Championship. Se encuentra en cuarentena y trabaja con la LPGA y con funcionarios locales de salud para rastrear a las personas con las que tuvo contacto reciente.

“Estaba muy emocionada por volver a jugar en la Gira después de esta larga pausa”, dijo la golfista capitalina de 26 años, citada por el comunicado en inglés. “Estoy decepcionada por tener que esperar un poco más. Me alegra haber tenido la oportunidad de someterme a las pruebas y asegurarme de no poner en riesgo a nadie más”.

Wishing everyone a safe and successful return to the @LPGA this week. pic.twitter.com/dR6obXv5cE

— Gaby Lopez (@GabyLopezGOLF) July 29, 2020