Juego entre Atlas y Pumas cambia de fecha

La Liga MX dio a conocer que el encuentro entre Atlas y Pumas, de la jornada 2 del Torneo Guard1anes 2020 cambia de fecha y horario debido a que se esperan los resultados de las pruebas efectuadas al plantel rojinegro.

Scottie Pippen rompe el silencio sobre el documental de Michael Jordan

Muere atleta española de 19 años tras accidente automovilístico

El partido estaba originalmente planeado que se disputara el sábado 1 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco. Ahora se disputará el lunes 3 de agosto a las 19:00 horas.

Es el cuarto partido que cambia de fecha en lo que va del presente campeonato. En la jornada 1 el Atlético San Luis vs FC Juárez y el Mazatlán FC vs Puebla se reprogramaron por el mismo motivo; mientras que el Monterrey vs Toluca se movió de día debido al huracán Hanna.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Daniella Chávez se convierte en accionista de un equipo de futbol La chilena es una apasionada al futbol

TAMBIÉN PUEDES VER