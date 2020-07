Rafael Baca pide que la Liga MX sea transparente con los contagios de coronavirus

En esta semana, la Liga MX sólo ha publicado a Oribe Peralta (Guadalajara) como el único jugador positivo de Covid-19, pero no quita la preocupación de contagios dentro del Guard1anes 2020.

Rafael Baca fue uno de los primeros casos en el Cruz Azul, con su prueba revelada el 15 de junio. El mediocampista cementero pasó 15 días aislado y estuvo a la orden para la Copa por México y, posteriormente, para el torneo oficial.

El mexicano solicitó transparencia para todos los involucrados en el futbol nacional, para evitar contagios y que el certamen se dispute sin mayores complicaciones.

"Algunos ya estuvimos y no nos dimos cuenta. La única forma es que se pueda controlar, si empiezas a sentir síntomas, reportar. Es la mejor manera. Lo más peligroso es que alguien presente un síntoma, no diga nada y se ponga a entrenar. La realidad no es algo fuera de lo común, que puede pasar. Uno debe decir la verdad, para no poner en riesgo", dijo Baca, en teleconferencia.

El Cruz Azul ha reportado 13 positivos en dos meses, incluido "Rafita", y ha comunicado las situaciones. Sin embargo, algunos casos dentro de la misma Liga MX, trascienden primero los casos y días posteriores revelan las pruebas, como sucedió con el Necaxa y FC Juárez.

Para el volante celeste, existe una angustia de que existan más casos de coronavirus en diversos clubes, incluso, repetir contagios.

"Preocupa volver a seguir infectado. Porque estás en buen ritmo y parar afectaría. Hasta hoy, no he visto si la Liga MX tenga un protocolo aparte si uno vuelve a contagiarse, seguimos a la espera de eso. Es un tema delicado y que nos hemos preguntado".

La Máquina, que venció en la Jornada 1 al Santos, prepara el cotejo del viernes frente al Puebla.

