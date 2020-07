Scottie Pippen rompe el silencio sobre el documental de Michael Jordan

Con el lanzamiento del documental The Last Dance, que contaba la última temporada de los Chicago Bulls de Michael Jordan, varios ex jugadores expresaron su malestar por como fueron retratados y de acuerdo a David Kaplan, periodista de ESPN, Scottie Pippen también terminó molesto; sin embargo, el gran compañero de MJ rompió el silencio y dijo “¿Por qué me ofendería algo que sucedió hace 30 años?”.

Memo Ochoa critica aspecto físico de Luisito Comunica

Muere atleta española de 19 años tras accidente automovilístico

“No me molestó en absoluto. fue una oportunidad para nuestra generación más joven que no había visto ni sabido nada sobre el basquetbol en los años 90”, declaró Pippen a la agencia Associated Press.

Debido a los rumores que surgieron de una fractura en la relación entre Scottie y Michael, Piipen contactó a Jordan para aclarar cualquier malentendido entre ellos.

The Last Dance se estrenó el 19 de abril y constó de 10 capítulos que se transmitieron en cinco domingos, en ESPN en Estados Unidos y a través de Netflix en el resto del mundo. En él se mostraron imágenes inéditas de la temporada 1997-98, cuando los Bulls conquistaron su sexto campeonato en ocho años.

Scottie Pippen ganó esos seis títulos con Chicago, fue siete veces All-Star, conquistó dos medallas de oro olímpico. A sus 54 años se desempeña como analista de la NBA.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

La tajante respuesta de Wanda Nara a quien le recordó su video íntimo La esposa de Mauro Icardi no rehúye de su pasado

TAMBIÉN PUEDES VER