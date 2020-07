Alexis Vega revela los síntomas que presentó por el coronavirus

Alexis Vega, jugador de Chivas y quien dio positivo por coronavirus, dio a conocer que perdió el olfato y el gusto por la enfermedad pese a que se había dicho que estaba asintomático.

“Lo asimilé rápido, no he sentido algún síntoma, lo único que perdí fue el sabor de la comida y el olfato, no alcanzo a distinguir bien los olores, pero de ahí en fuera mi hermano y yo nos encontramos en perfectas condiciones”, dijo durante una transmisión en redes sociales.

Vega está a la espera de someterse a nuevas pruebas para ver si ya puede incorporarse a los trabajos del Rebaño. “Mañana (hoy) tenemos unas pruebas para ver cómo va la recuperación y si Dios quiere sale negativa, el viernes vuelvo a tener otra para confirmar que ya estamos muy bien. Gracias por los que me escribieron y a esperar para estrenarnos con el Rebaño, que es lo más importante”, comentó.

Alexis se encuentra aislado junto a su hermano, quien también dio positivo por Covid-19. Ambos han estado entrenando, ya que el delantero no pudo jugar en la jornada 1 del Guard1anes 2020, ante León.

Las Chivas juegan este domingo con Santos, en el Estadio TSM, en duelo correspondiente a la fecha 2.

