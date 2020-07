El hubiera es una palabra que se debería de quitar de lenguaje del futbol, porque a veces suena como excusa de diferentes situaciones adversas y te resignas, a veces te acostumbras, y eso nunca debe de suceder. Como director técnico ni como jugador.

Mazatlán: es algo que no entiendo cómo, si casi es el mismo equipo de jugadores y solamente cambiaron de entrenador, se vean tan diferente en todos los aspectos. Su nuevo entrenador, el señor Francisco Palencia es un buen director técnico; sin embargo el equipo no ha captado su forma de juego y la verdad es que parecen nuevos, ojalá que se apliquen lo más pronto posible, porque la afición de Mazatlán merece tener un equipo competitivo.

El juego entre Monterrey y Toluca. ¿Qué pasa con el Toluca? Cambia entrenadores y todos con muy buen currículum, pero no camina el equipo. Es una magnífica organización con una gran historia y campeonatos que lo avalan, esperemos que el director técnico los haga jugar como él desea y vengan los triunfos.

Monterrey es una plantilla espectacular con jugadores muy buenos en todas las líneas y con una reserva que ya quisieran muchos equipos. Los goles que metió al Toluca fueron de pases al hueco y desbordes por las bandas, con un matador de área como Funes Mori que no se le puede descuidar porque te vacuna; sin embargo, creo que al empezar el segundo tiempo el Toluca cambió su forma de jugar, adelantó líneas y pronto en un pase filtrado por el lado izquierdo, con un muy buen centro, anotó. Y su actitud fue otra, pero ahí viene el error que les costó la derrota porque al recibir el balón, el volante izquierdo de Monterrey encaró a un defensa y no hicieron el dos contra uno, con un recorrido del central y lo desbordaron y puso el pase hacia el centro y hacia atrás por donde Funes Mori los mató. Fue una tristeza para el Toluca porque era cuando mejor estaban jugando, pero como decía don Fernando Marcos esto no termina hasta que el árbitro pite el final.

El equipo de los Pumas, que siempre ha sido muy bien dirigido en la parte directiva desde el Ingeniero Aguilar Álvarez, que puso las bases e hizo un gran papel. Siempre buscó darle la oportunidad a entrenadores y jugadores de la cantera, ojalá que Jesús Ramírez piense en Hugo Sánchez que es un estandarte del equipo de los Pumas, pero creo que le tienen miedo a su personalidad ya que él no es manejable. No hay que olvidar los dos campeonatos que les dio, pueden decir que no ha dirigido, pero el futbol yo creo que no se le ha olvidado. Dicen que probablemente es Bruno Marioni y darle una segunda oportunidad, pero no ha ganado nada, pero Hugo o Jorge Campos creo que serían los idóneos. Para Jorge sería su primera experiencia pero todos tuvimos la primera vez, ellos son baluartes de los Pumas y los jugadores necesita a unos ejemplos como ellos, por favor señores directivos regresen a sus bases y a sus orígenes.

Con las nuevas normas que puso la Federación a los equipos que ocupen los últimos lugares de la competencia, debe de tener mucho cuidado porque ahora el club que ocupa el último lugar de la porcentual, tiene que presentar una forma financiera que cubra la temporada con números 2020-2020 y 2020-2021 con equivalente de 10 millones de dólares, que cubriría una vigencia de los años a partir de la fecha que sea aplicable, ojo esto es aparte de los 120 millones que el club deberá pagar por ser el último lugar.

Tienen que tener mucho cuidado los equipos que están de abajeños en la porcentual y en estos momentos serían: Atlas, Mazatlán, Juárez, Puebla, San Luis; tienen que ganar la mayor cantidad de puntos posibles.

El juego del Atlas vs Pumas: se pospuso para el lunes y creo que reviste una gran importancia para los dos equipos. Pumas viene de un triunfo y Atlas de una derrota, creo que esto puede ser un detonante para el señor Rafael Puente del Río, porque sumaría otro descalabró. Ojalá y los protagonistas que son los jugadores después no empiezan a decir que ellos son los culpables y no el entrenador, la mejor manera de demostrar que están con él, es dar su máximo esfuerzo físico, técnico y táctico para salir adelante.

Los dos equipos con bajas por el Covid-19, lástima por los infectados; pero los dos equipos tienen muy buena banca, son dos equipos protagonistas.

Los que tuvimos la fortuna de haber trabajado con el licenciado Guillermo Álvarez, en Cruz Azul esperamos que todo salga bien esclarecido y que Cruz azul vuelva a la normalidad.

