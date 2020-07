Le proponen matrimonio a Nataly Michel

La esgrimista mexicana Nataly Michel compartió en su cuenta oficial de Instagram que su novio Eduardo Velez le propuso matrimonio y publicó una serie de fotografías donde presume su anillo de compromiso.

“Me enamoré de quien menos me imaginaba, de quien no esperaba y de quien no estaba buscando. Desde ese momento aprendí que el amor no se elige. Es él quien nos elige a nosotros. TE AMO @lalovelez_”, fue el mensaje que la atleta le dedicó a su novio.

Por ahora, Nataly se encuentra a la espera de la reanudación de las competencias y tiene el firme objetivo de lograr una clasificación a los Juegos Olímpicos.

