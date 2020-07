Reinicia NBA con jugadores de rodillas en protesta contra racismo

Previo al reinicio de la temporada 2019-20 de la NBA entre los New Orleans Pelicans y Utah Jazz, se vivió un momento muy emotivo en la ceremonia del himno nacional de los Estados Unidos.

Y es que entrenadores y jugadores se arrodillaron todos juntos como protesta contra el racismo en ese país y con la consigna del “Black Lives Matter”.

Pero no solo eso, los jerseys de los jugadores dejaban ver frases antirracistas en sus dorsos en lugar de los tradicionales apellidos de cada uno de ellos.

El novato de los Pelicans Zion Williamson, una de las sensaciones de la temporada de la NBA, portó en su uniforme la palabra “Peace” (paz), mientras que sus compañeros Lonzo Ball y Brandon Ingram se decantaron por “Equality” (Igualdad) y “Freedom” (Libertad), respectivamente.

Al final, el partido se lo llevó el Jazz de Utah por marcador de 106-104.

The @utahjazz and @PelicansNBA kneel in solidarity as @JonBatiste performs the National Anthem prior to the NBA Restart. pic.twitter.com/dQeHSbUx87

— NBA (@NBA) July 30, 2020