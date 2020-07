Ashleigh Barty renuncia al US Open por temor al coronavirus

La tenista australiana, Ashleigh Barty, actual número uno del mundo de la WTA, confirmó este jueves que no participará en el US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada que se disputará a finales del mes de agosto, por el temor al coronavirus.

"Mi equipo y yo hemos decidido que no viajaremos al torneo de Cincinnati ni al US Open este año. Me encantan ambos eventos, así que ha sido una decisión difícil, pero todavía hay riesgos significativos debidos al coronavirus y no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí en esa posición", aseguró Barty en un comunicado enviado a Associated Press.

La actual campeona de Roland Garros tampoco confirmó su presencia en la posterior gira europea de tierra batida, incluida su defensa del título en París. "Tomaré mi decisión sobre Roland Garros y los torneos europeos en las próximas semanas", advirtió.

La baja de Barty es la primera gran ausencia confirmada que tendrá en alguno de sus cuadros individuales el US Open, que comenzará el 28 de agosto en Nueva York, una ciudad que ha sido muy castigada por una pandemia que ha dejado ya más de 150.000 fallecidos en los Estados Unidos.

