‘You can’t stop sport’, el emotivo video de Nike

El mundo del deporte debe estar unido, sin importar la disciplina, así lo demuestra el último anuncio de Nike que lleva por nombre ‘You can’t stop sport’.

“Nunca estamos solos y esa es nuestra fortaleza. Cuando tenemos duda, jugamos como uno. Si no nos toman seriamente, vamos a demostrar que están equivocados. Y si no encajamos en ese deporte, entonces cambiaremos de deporte“, dice la empresa deportiva estadounidense al iniciar del video.

“Sabemos que las cosas no siempre suceden como esperamos pero sea lo que sea, encontraremos una manera“, agrega el anuncio.

Nothing can stop what we can do together. You can’t stop sport. Because #YouCantStopUs.

Join Us | https://t.co/fQUWzDVH3q pic.twitter.com/YAig7FIL6G

— Nike (@Nike) July 30, 2020