Aficionados de Cruz Azul explotan tras mensaje de apoyo a Billy Álvarez

En el inicio de la Jornada 2 del torneo, los jugadores del Cruz Azul salieron al campo de juego con una manta a favor del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Álvarez.

Ante esta imagen, que fue compartida a través de redes sociales, decenas de aficionados desaprobaron la decisión del equipo.

Cabe recordar que un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul y el Club Cruz Azul, el pasado miércoles.

La Máquina afronta su primer encuentro de visita en el Guard1anes 2020 frente al Puebla.

El grupo conocido como "disidentes", no es una figura legitima en la cooperativa y club, las muestras de apoyo son en parte para desconocer ese grupo disidente. https://t.co/eaSIPoqn09

Deberían dejar fuera los temas legales de la Cooperativa con cuestiones del equipo de fútbol, no está bien visto este tipo de detalles y más por como se están dando las cosas

Hoy más que nunca se deben dar cuenta que el mal del @CruzAzulCD por años tiene nombre y se llama Billy la momia Álvarez, no sean ridículos jugadores no tomen partido en eso, no por ser el patrón solapen a ese corrupto…

— Loyal (@Vargas22691162) August 1, 2020