Pep Guardiola llena de elogios a Zinedine Zidane

El nombre de Pep Guardiola está escrito en la historia del Barcelona, tanto en su etapa como jugador y entrenador. El actual director técnico del Manchester City conoce a la perfección la rivalidad ante el Real Madrid; sin embargo, el español no dudó en elogiar a Zinedine Zidane, estratega del conjunto merengue y a quien enfrentará en la vuelta de octavos de final de la Champions League.

"Como jugador fue, ¡buah! ¡Lo que me habría gustado jugar con él! Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa. Hace muy bien al futbol en los buenos y malos momentos y me alegro. Aunque la gente no me lo pueda creer, porque es del Real Madrid, me alegra mucho que le vayan bien", dijo a DAZN.

"Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos Ligas al Barça cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo, demuestra su capacidad", añadió el director técnico.

Guardiola conoce perfectamente que el Manchester City no se puede confiar a la mínima ventaja con la que llegarán al Santiago Bernabéu, el próximo 7 de agosto, pues sabe que el Real Madrid es de los pocos equipos que puede revertir fácilmente el resultado.

"Tenemos un buen resultado del partido de ida, pero no hay que pensar demasiado en la ventaja. Sabemos la ventaja que es, pero si hay un equipo que pueda darle la vuelta son estos grandes equipos, como también el Barcelona o el Bayern. Conocen estas competiciones y las saben jugar".

El Manchester City tendrá un partido complicado ante el actual campeón de la Liga de España, que ha ido de menos a más. Además, la escuadra inglesa no contará con el argentino Sergio Kun Agüero.

