Lewis Hamilton y Mercedes conquistan la pole en el GP de Gran Bretaña

Lewis Hamilton hizo valer la localía y conquistó la "pole position" del Gran Premio de Gran Bretaña.

El seis veces campeón del mundo reclamó su tercera pole consecutiva, y la 91 de su carrera, con un tiempo de 1:24.616; el británico aseguró su inicio número 100 en la primera fila para Mercedes en 144 carreras para el equipo.

El dominio apabullante de la escudería alemana continúa, después de que el finlandés Valtteri Bottas quedó segundo, a 0.313 segundos de su coequipero.

"Esta pista es genial, tienes el viento que complica las cosas y parece que estás equilibrándolo todo a gran velocidad. También hemos tenido el trompo. La clasificación depende mucho de la confianza y mis problemas en el primer sector no me han ayudado. Tenía problemas pero he conseguido encontrar la compostura, y en la Q3 me he encontrado bien y a pesar de no ser perfecta la primera vuelta, la segunda ha sido limpia y mucho mejor. Nunca me acostumbro a hacer pole”, comentó Lewis Hamilton.

Max Verstappen fue el primero del resto, al quedar tercero, además de rescatar el orgullo de Red Bull, que lamentó la eliminación del tailandés Alexander Albon en la Q2, tras el pequeño incidente de Hamilton en los últimos momentos.

Los autos plateados fueron 0.7 segundos más rápidos que 2019, mientras que Red Bull y Ferrari son más lentos que en el tercer trimestre esta vez el año pasado.

Ferrari regresó a los primeros puestos gracias al monegasco Charles Leclerc que es cuarto, con 1.26.550.

El difícil fin de semana de Sebastian Vettel continuó, ya que no pudo igualar el ritmo de su compañero de equipo y solo pudo registrar el décimo mejor tiempo, a dos segundos de la pole time de Hamilton.

La nota del día fue Lance Stroll, quien tras la ausencia del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, fue la cabeza de Racing Point, pero no pudo manejar bien la presión y apenas logrará largar sexto, por detrás del local Lando Norris, de McLaren.

Por su parte, el alemán Nico Hulkenberg, quien suplió al 'Checo' no clasificó a la Q3 y arrancará en el lugar 13.