Lionel Messi adquiere cama que mata al coronavirus

La pandemia por el coronavirus sigue siendo un tema alarmante alrededor del mundo, por lo que todos buscan protegerse lo mejor posible, tal es el caso de Lionel Messi, quien adquirió una millonaria cama que presuntamente mata al coronavirus.

La empresa española Tec Moon diseñó una cama llamada 'Viruclean' que mataría al Covid-19 a un 98.84%. El costo de ésta sería de mil euros (26 mil 240 pesos, aproximadamente).

De acuerdo a la información del diario Marca, algunos futbolistas ya han comprado esta cama, como Sergio Kun Agüero del Manchester City y Saúl del Atlético de Madrid.

"Cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora", dijo el elemento del conjunto colchonero.

