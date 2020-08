Se defiende Dorlan Pabón por festejo de Hugo González

Luego de quedar fuera de la convocatoria del partido ante el León, por asistir a la fiesta de Hugo González, el delantero Dorlan Pabón dio su versión.

El colombiano dijo que sólo acudió a felicitar a González quien es su vecino y se retiró rápido del evento.

“Pasé el día de ayer a saludar a mi vecino, quien se encontraba en familia compartiendo su día”.

“Pasé a darle un saludo de cumpleaños, alguien que estaba en el lugar me pidió una foto, con gusto la di, se tomó dicha foto, me despedí de los que se encontraban en el lugar y me marché a mi casa”, mencionó.

En fotos de redes sociales el delantero aparece en una foto con otra persona, durante el festejo del portero albiazul.

Rayados decidió aislarlo al igual que al portero albiazul, además de someterlos a una nueva prueba de Covid-19.

Hasta el momento Hugo González no ha dado alguna declaración sobre los hechos.