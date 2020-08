Katie Ledecky sorprende al nadar con un vaso con leche en la cabeza

La nadadora Katie Ledecky sorprendió a propios y extraños al nadar con vaso de leche en la cabeza sin derramar una gota.

La estadounidense compartió en sus redes sociales el #GotMilkchallenge y presumió que fue una de las mejores nadadas de sus carrera. Y para celebrar que cumplió el reto se tomó su leche.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo

— Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020