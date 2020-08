La Roca compra la XFL

Alguna vez considerado un prospecto de la NFL, Dwayne Johnson, conocido dentro de la lucha libre y la industria cinematográfica como La Roca (The Rock), vuelve a unirse con una de sus mayores pasiones deportivas: el futbol americano.

El luchador y actor de pantalla grande y televisión, apretó el botón de compra de la XFL, la liga de futbol americano que fundó Vince McMahon, dueño de la WWE.

Johnson se asoció con RedBird Capital y ofertó con 15 millones de dólares por la liga que este año regresó, pero que la pandemia no sólo la paralizó, sino la puso en bancarrota.

"La adquisición de la XFL con mis talentosos socios, Dany García y Gerry Cardinale, es una inversión para mí que está profundamente arraigada en dos cosas: mi pasión por el juego y mi deseo de cuidar siempre a los fanáticos", dijo Johnson, a través de Kevin Seifert de ESPN.com.

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL. With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand. Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD

"Con orgullo y gratitud por todo lo que he construido con mis propias manos, planeo aplicar esto a la XFL, y espero crear algo especial para los jugadores, los fanáticos y todos los involucrados por amor al futbol".

Taking a moment to illuminate this very cool and huge milestone.

My XFL partner, Dany Garcia becomes the first woman to OWN an entire sports league independent from a team. She was the architect in this acquisition and now we go to work – for the love of football. @xfl2020 https://t.co/7IOuGBSxYu

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020