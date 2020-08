Rafael Márquez iniciará su carrera como entrenador

El mexicano Rafael Márquez iniciará su experiencia como entrenador y lo hará con el Cadete A del Alcalá, en la temporada 2020-2021.

El ex futbolista se está preparando para obtener el título UEFA Pro de entrenador y su primer equipo será con jugadores de 14 y 15 años.

"Es una bonita oportunidad de la que estoy muy agradecido. He tenido un recibimiento muy cálido en un proyecto con el que me siento muy comprometido y al que llego con el ánimo de poder ayudar y ofrecer toda mi experiencia de antes como jugador, y de ahora como entrenador. Un proyecto deportivo que afronto con todas las ganas de aprender e iniciar una nueva carrera como entrenador. Ojalá pueda ayudar a conseguir objetivos y metas importantes para este club”, declaró el ex futbolista azteca durante su presentación en la Sala de Prensa del Estadio Municipal del Val de Alcalá de Henares, donde estuvo acompañado por presidente del club, Francisco Goya, y el Director Deportivo y entrenador del primer equipo, Jorge Martín de San Pablo.

El Alcalá es un club de esa localidad española, ubicada a 30 kilómetros de Madrid. El Cadete A participó en la campaña pasada en el Grupo 1 de Primera Autonómica junto al Real Madrid y Atlético de Madrid; pero no pudieron finalizar la temporada por la pandemia del coronavirus.

Rafa Márquez debutó con el Atlas y también jugó con el AS Mónaco, Barcelona, New York Red Bull, Hellas Verona, León y se retiró con los rojinegros en 2018.

