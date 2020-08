'Checo' Pérez se mantiene activo mientras está aislado

Luego de resultar positivo a una prueba de Covid-19 y ser aislado, el piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que se siente bien, sin ningún síntoma por el virus y esperando la fecha de su regreso a las pistas.

“Estoy bien gracias a Dios. No he tenido nada de síntomas. Así paso mis días: Entrenando, iPad, tele, teléfono y cocina. Sí, han sido días largos… ¡¡con ganas de regresar muy pronto!! Gracias a todos por su apoyo”, escribió el tapatío como mensaje acompañado de un video donde se le ve haciendo ejercicio.

Pérez Mendoza no pudo participar en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña debido a su positivo y su lugar fue ocupado por Nico Hulkenberg pero no pudo correr tampoco debido a que el equipo no tuvo listo su auto.