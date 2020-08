Rafael Nadal no participará en el US Open

El tenista español, Rafael Nadal, anunció este martes que no participará en US Open debido a la situación que se está viviendo en Estados Unidos y en todo el mundo con la pandemia del coronavirus.

“Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad”, publicó en Twitter.

De igual forma aclaró que no era una decisión que quería tomar pero prefiere no arriesgarse viajando.

“A día de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales”, comentó.

Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

El número dos del mundo y actual campeón del certamen es la primera gran figura del circuito masculino que anuncia su baja del Gran Slam. En la rama femenil la número uno de la WTA, la australiana Ashleight Barty, también decidió dar un paso al costado.

Otros tenistas que también declinaron participar en el US Open por el mismo motivo son Simona Halep, Nick Kyrgios, Qiang Wang y Jelena Ostapenko.

