'Chofis' pide que así como lo critican, también lo hagan a sus compañeros

Javier López se desahogó y dijo que los mexicanos son muy negativos. Todo esto por las críticas que el jugador ha recibido por parte de su propia afición y que dice, son porque la gente se deja llevar por lo que ven en redes sociales.

“Últimamente me han criticado muchísimo pero no saben, ellos nada más se dejan llevar mucho por lo que ven en redes sociales. Los mexicanos son muy negativos, en vez de apoyar al mexicano, en vez de que la afición apoye al jugador, siempre está viendo que es lo mal que está haciendo”, declaró el atacante en una entrevista con la cadena TUDN.

Pidió a esa afición crítica que así como lo señalan a él, también hagan lo mismo con sus otros compañeros.

“De mi parte todo me han criticado. En el partido contra León me tocó jugar siete minutos, casi nada. Nos tocó estar en una situación de que León nos estaba dando una paseada, nos estaba dando toque. Por ahí ya nadie podía hacer nada más que correr, no podíamos tener el balón. Siete minutos entré y se habló más de mí que del equipo. Nada más a mí me dicen, no le dicen a otros compañeros. Ojalá que como me piden a mí que le eche ganas, ojalá que así sea con los demás compañeros”.

Juzgue usted mismo (fondo y forma) Y espero sus comentarios.. La Chofis _______________✍🏼 pic.twitter.com/sciXKtp6wf — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) August 5, 2020

