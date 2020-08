VIDEO: Terrible caída en el Tour de Polonia deja a ciclista en coma

Este miércoles se llevó a cabo la primera etapa del Tour de Polonia, la cual se vio manchada por una terrible caída en la línea de meta, que dejó a uno de los ciclistas en coma y, su vida corre peligro, así lo han informado los organizadores del evento.

El neerlandés Dylan Groenewegen de Jumbo-Visma se adelantó sobre los últimos segundos de la carrera, cerrándosele a Fabio Jakobsen de DQS, quien terminó impactándose contra la valla de seguridad. El accidente provocó la caída de algunos ciclistas más que venían atrás de él a toda velocidad, por fortuna ninguno de ellos salió gravemente herido.

De acuerdo a la información de la prensa polaca, Fabio Jakobsen fue inducido a coma y su vida está en peligro tras la terrible caída que sufrió segundos antes de tocar la gloria en la primera etapa del Tour de Polonia.

"Está gravemente herido y su vida corre peligro. Sufre un traumatismo craneoencefálico muy grave. El paladar y el tracto respiratorio superior fueron aplastados, pero logramos intubarle, aunque perdió mucha sangre. El corazón funcionaba bien y mantenía la presión correcta. Necesita toda nuestra energía para luchar. Sigue con nosotros y esperamos ganar", mencionó Barbara Jerschina, médico del evento.

Dylan Groenewegen había resultado ganador de la etapa, pero tras analizar lo sucedido, fue descalificado, por lo que Jakobsen fue el victorioso de este día. "No se puede actuar de esa manera. Acabo de reunirme con los jueces y fue descalificado, aunque ya veremos si esto acaba ahí", dijo Czeslax Lang, organizador de la carrera.

Por su parte, Jumbo-Visma emitió un breve comunicado en redes sociales, asegurando que analizarán lo sucedido con su corredor. "Nuestros pensamientos están con Fabio Jakobsen y otras personas involucradas en el terrible accidente de hoy en el Tour de Polonia. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas y discutiremos internamente lo que sucedió antes de que podamos hacer cualquier otra declaración".

Our thoughts go out to Fabio Jakobsen and other people involved in today’s terrible crash in the Tour of Poland. Crashes like these should not happen.

We offer our sincere apologies and we will discuss internally what has happened before we may make any further statement. #TDP20

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 5, 2020